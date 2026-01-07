Afganistan'da Altın Madeni Çatışması: 4 Ölü

Afganistan'da yerel halk ile bir altın madeni şirketinin işletmecileri arasında çıkan çatışmalarda 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan yönetimi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qane, ülkenin Takhar vilayetinin Chah AB bölgesinde meydana gelen çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Chah AB bölgesinde maden şirketi ve yerel halk arasında çatışma meydana geldiğini belirten Qane, 3 bölge sakini ile bir şirket çalışanının öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Qane, çatışmaları neyin tetiklediğine veya şirketin kime ait olduğuna ilişkin detaylara yer vermedi.

Söz konusu olayla bağlantılı 2 şüphelinin tutuklandığını aktaran Qane, güvenlik güçlerinin düzeni yeniden tesis ettiğini belirtti.

Qane, altın madenciliği şirketinin faaliyetlerinin askıya alındığını kaydetti.