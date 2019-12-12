Afganistan'da altın madeninde göçük: 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da altın madeninde göçük: 6 ölü - Son Dakika

Afganistan'da altın madeninde göçük: 6 ölü

7 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti.

Afganistan'da altın madeninde göçük: 6 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti.


Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Badahşan Valiliği Sözcüsü Abdullah Naji Nazari, göçükte 6 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nazari, en az 30 işçinin çamur ve enkazda mahsur kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


2015'ten bu yana Taliban'ın kontrolündeki bölgede çok sayıda kaçak altın madeni bulunduğu ve madenlerin gelirinin Taliban tarafından kullanıldığı ifade edildi. - KABİL

Afganistan, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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