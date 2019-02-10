Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü
1 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.
Afganistan
'ın güneyindeki Helmand
vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.
Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrindeki karakolda görev yapan bir polisin, 8 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.
Polisin meslektaşlarını öldürdükten sonra karakoldaki silahları alarak kaçtığını ifade eden Afgan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise kendileriyle bağlantılı olan 3 polisin, 9 meslektaşını öldürdüğü iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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