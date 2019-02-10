Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü

Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.

Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.

Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrindeki karakolda görev yapan bir polisin, 8 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.

Polisin meslektaşlarını öldürdükten sonra karakoldaki silahları alarak kaçtığını ifade eden Afgan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise kendileriyle bağlantılı olan 3 polisin, 9 meslektaşını öldürdüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:33 Kaynak: AA

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