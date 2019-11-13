Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü - Son Dakika

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.


Olay, Afganistan başkenti Kabil'in 15'inci bölgesinde saat 07.25'te meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 4'ü yabancı olmak üzere 10 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, "Patlayıcı yüklü bir minibüs, 'Gardaworld' yabancı güvenlik firması çalışanlarını hedef aldı. Firma çalışanları yaralandı" ifadelerini kullandı. Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralanan siviller arasında çocuklar ve kadınların bulunduğunu belirtti.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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