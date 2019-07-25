Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.
Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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