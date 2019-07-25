Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü
1 saat önce
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:04 Kaynak: AA
'ın doğusundaki Nangarhar
vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.
Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi? Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, olayın iç yüzünü anlattı Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı