Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Akbari, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, Ali Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın