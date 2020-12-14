Afganistan'da bombalı saldırıda 4 sivil öldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Hogyani ilçesine bağlı Zavi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

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