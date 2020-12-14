Afganistan'da bombalı saldırıda 4 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Hogyani ilçesine bağlı Zavi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Hogyani, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kaynak: AA
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