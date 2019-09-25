Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
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Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

49 dakika önce

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kandahar'daki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kandahar'daki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eşref Gani, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:15 
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