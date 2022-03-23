Afganistan'da erkeklere yönelik tüm okullar ve kızlara yönelik ilkokullar açıldı - Son Dakika
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Afganistan'da erkeklere yönelik tüm okullar ve kızlara yönelik ilkokullar açıldı

23.03.2022 11:06
Afganistan'da erkeklere yönelik tüm okullar ve kızlara yönelik ilkokullar açıldı

Afganistan'da aylar sonra erkek öğrencilere yönelik tüm okullar ve kız öğrencilere yönelik ilkokullar açıldı.

Afganistan'da aylar sonra erkek öğrencilere yönelik tüm okullar ve kız öğrencilere yönelik ilkokullar açıldı.

Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde tüm okulların bugün eğitime başladığını açıkladı.

Kız öğrencilere yönelik şimdilik ilkokulların açıldığı ifade edilen açıklamada, ortaokul ve liselerin ikinci bir emre kadar bekleyeceği bildirildi.

Açıklamada, ortaokul ve liselerin okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağı kaydedildi.

Afganistan'da 13-18 yaş grubunun öğrenim gördüğü ortaokul ve liselerde genellikle kız ve erkek öğrencilere ayrı eğitim veriliyordu.

Kovid-19 salgını nedeniyle dönem dönem öğrenime ara verilmek zorunda kalınan okullarda, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından da okullar ilk etapta kapatılmıştı.

Afganistan genelinde 16 binden fazla okulda yaklaşık 9 milyon öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ını kızlar oluşturuyor.

Öte yandan kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıf ve zamanlarda ders görmek üzere tüm devlet üniversiteleri de şubatta eğitime başlamıştı. Söz konusu okulların yaklaşık yüzde 40'ının ya hiç binası bulunmuyor ya da son 10 senede okullar ülkedeki çatışmalarda tahrip oldu.

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Afganistan, okullar, Taliban, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da erkeklere yönelik tüm okullar ve kızlara yönelik ilkokullar açıldı - Son Dakika


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