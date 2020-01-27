Afganistan'da "hava saldırısında 6 sivilin öldüğü" iddiası - Son Dakika
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Afganistan'da "hava saldırısında 6 sivilin öldüğü" iddiası

6 saat önce

Afganistan güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin öldüğü iddia edildi.

Afganistan'da

Afganistan güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin öldüğü iddia edildi.

Hava saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, Belh vilayeti İl Şura Başkanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular adına konuşan Belh ilçesinin Buka köyü sakinlerinden Hayber Amiri, güvenlik güçlerinin Buka köyünde Taliban'a yönelik karadan ve havadan operasyon düzenlediğini söyledi.

Hava saldırısında sivillerin evlerinin hedef alındığını ifade eden Amiri, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, hava saldırısında sivillerinin ölümüyle ilgili bir heyet oluşturularak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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