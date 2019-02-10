Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Operasyonda Sivillerin Öldüğü İddiası

Afganistan'da Operasyonda Sivillerin Öldüğü İddiası

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarına yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi.

Afganistan'da Operasyonda Sivillerin Öldüğü İddiası, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarına yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi.

Helmand milletvekili Haşim Alkozay, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Helmand'ın Sangin ilçesine bağlı Sarvan köyünde Taliban'a yönelik düzenlediği operasyonda sivillerin evlerini vurduğunu söyledi.

Alkozay, operasyonda 20 sivilin öldüğünü öne sürdü.

Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Helmand, Afganistan, Güncel
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