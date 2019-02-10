Afganistan'da Operasyonda Sivillerin Öldüğü İddiası
1 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarına yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi.
Afganistan
'ın güneyindeki Helmand
vilayetinde Taliban militanlarına yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi.
Helmand milletvekili Haşim Alkozay, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Helmand'ın Sangin ilçesine bağlı Sarvan köyünde Taliban'a yönelik düzenlediği operasyonda sivillerin evlerini vurduğunu söyledi.
Alkozay, operasyonda 20 sivilin öldüğünü öne sürdü.
Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:49 Kaynak: AA
Bakan Pekcan Duyurdu! Vatandaşı Soyan Fırsatçılara 2 Milyon TL'nin Üzerinde Ceza Kesildi
Bakan Soylu'dan Yürüyüş Hazırlığındaki HDP'lilere Gözdağı: Sizi Yürüten Adam Değildir
Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı