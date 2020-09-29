Afganistan'da roketli saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Gazne'nin Nev Abad köyünde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin eve isabet ettiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:55 - Kaynak: AA
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