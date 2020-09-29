Afganistan'da roketli saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Gazne'nin Nev Abad köyünde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin eve isabet ettiğini açıkladı.

Afganistan 'ın Gazne vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

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