Afganistan'da roketli saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarınca atılan roket mermisinin, Kunduz'un Şurabi Kışlak bölgesinde bir eve isabet ettiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
- Kaynak: AA
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