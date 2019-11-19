Afganistan'da savcı öldürüldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde görevli bir savcı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, yaptığı açıklamada, Gazne'nin Ganç bölgesinde bir savcının silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda savcıyla bir akrabasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son zamanlarda savcılara yönelik saldırılar artış gösterirken, 3 gün önce de başkent Kabil'in Kara Bağ ilçesinde 2 savcı, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.