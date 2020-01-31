Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin karar bir hafta sonra açıklanacak - Son Dakika
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Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin karar bir hafta sonra açıklanacak

6 saat önce

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, adayların seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi sonucu verilecek kesin kararını bir hafta sonra duyuracak.

Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin karar bir hafta sonra açıklanacak, System.String[]

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, adayların seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi sonucu verilecek kesin kararını bir hafta sonra duyuracak.

Seçim Şikayet Komisyonu sözcüsü Muhammed Kasım Elyasi, basına yaptığı açıklamada, adayların seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçelerinin değerlendirmesinin tamamlandığını ve bu konuda kesin kararın bir hafta sonra açıklanacağını söyledi.

İtirazların fazla olması nedeniyle sürecin uzadığını ifade eden Elyasi, kesin sonuçların açıklanması için hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Elyasi, hileli olduğu iddia edilen 300 bin oy konusunda değerlendirme ve araştırma sürecinin hala devam ettiğini kaydetti.

Elyasi, ayrıca üzerinde itirazların yoğun olduğu bölgelerin oylarının yeniden sayıldığını sözlerine ekledi.

İtirazlar, seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi

Afganistan'da geçen yıl 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı.


14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.


Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, 22 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını açıklamıştı.


Nuristani, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar'ın yüzde 3,85 oy aldığını duyurmuştu.


Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılmasının ardından milli birlik hükümeti kurulmuştu.


Ülkede, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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