Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazların değerlendirmesi sürüyor - Son Dakika

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, adayların seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçelerinin değerlendirme sürecinin çok iyi ilerlediğini bildirdi.

Seçim Şikayet Komisyonu Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, yaptığı açıklamada, itirazların 3 kategoride değerlendirildiğini belirtti.

En çok itirazların hileli oyların geçerli sayılması yönünde olduğunu vurgulayan Şinvari, şikayetlerin tek tek incelendiğini ifade etti.

Şinvari, seçimde hile yapanların, itirazların değerlendirilmesinin ardından suçları tespit edildiği takdirde kanun karşısında cezalarını çekeceğinin altını çizdi.

İtirazların değerlendirilme sürecinin bitimine az bir zaman kaldığına dikkati çeken Şinvari, şikayetlerin fazla olması nedeniyle birkaç gün daha uzayabileceğine işaret etti.

Şinvari, itirazların değerlendirilmesinin ardından alınacak kararın, seçim sonuçlarına etki yapacağını söyledi.

İtirazlar, seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi

Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle, 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, 22 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar'ın yüzde 3,85 oy aldığını duyurmuştu.

Ülkede, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılmasının ardından milli birlik hükümeti kurulmuştu.