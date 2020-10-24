Afganistan'da son bir hafta içerisinde 51 sivil öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'da son bir hafta içerisinde 51 sivil öldürüldü

24.10.2020 13:01
Afganistan'da son bir hafta içerisinde 51 sivil öldürüldü, System.String[]

Afganistan'da son bir hafta içerisinde Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 51 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da son bir hafta içerisinde Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 51 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, militanların, son bir hafta içerisinde ülke genelinde 356 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırılarda 51 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 137 sivilin de yaralandığını belirtti.

Aryen, militanların bu süre içerisinde iki intihar ve 52 de bombalı saldırı düzenlediğini kaydetti.

Ayrıca Taliban'ın saldırılarına karşılık olarak son bir haftada 403 militanın öldürüldüğünü dile getiren Aryen, 137 militanın da yaralandığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da son bir hafta içerisinde 51 sivil öldürüldü - Son Dakika

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