Afganistan'da Taliban'ın Badgis vilayetine saldırısı püskürtüldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayeti merkezine düzenlediği saldırı püskürtüldü.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsünün yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, militanların, sabah saatlerinde Badgis vilayet merkezine düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü söyledi.

Militanların vilayet merkezinin çoğu bölgesinden çıkartıldığını ifade eden Aman, en kısa zamanda tüm bölgelerin temizleneceğini belirtti.

Aman, vilayet merkezinde çıkan çatışmalarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Badgis vilayetinin tüm ilçelerini dün gece saatlerinde ele geçiren Taliban militanları, sabah erken saatlerde vilayet merkezine düzenlediği silahlı saldırı sonucu hapishane ve bazı kamu binalarını kontrol etmişti.

Badgis'in AB Kemeri ilçesi de dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Türkmenistan sınırında bulunan ve merkezi Kale-i Nev şehri olan Badgis vilayetinin 7 ilçesi bulunuyor.

Son 24 saatte 239 militan öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin 15 vilayetinde son 24 saat içerisinde militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmalarda 239 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 157 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda patlamaya hazır halde bulunan 18 bomba düzeneğinin imha edildiği bildirildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar, 2015 yılında da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.