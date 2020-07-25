Afganistan'da Taliban saldırılarında bir haftada 46 sivil öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Faisal, Taliban'ın böyle saldırılar yaparak Afgan halkına verdiği sözü yerine getirmekte kayıtsız kaldığını vurguladı.

Söz konusu saldırılarda 46 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Faisal, 93 sivilin de yaralandığını belirtti.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, son bir hafta içerisinde Taliban militanlarının 401 saldırı düzenlediğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:07

Kaynak: AA

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