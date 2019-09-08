Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

1 saat önce

Talibanın Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesine saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Talibanın Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesine saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Şirin Tegab ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 24 militanın öldürüldüğünü ifade eden Yuriş, 19 militanın da yaralandığını belirtti.

Yuriş, çatışmada ayrıca 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün de yaralandığını ifade ederek çatışma sonucu ilçe merkezindeki ağaç pazarının da yandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Faryab, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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