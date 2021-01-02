Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü

02.01.2021 11:51
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Batikot ilçesindeki karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Batikot ilçesindeki karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Nangarhar Valisi Ziyaulhak Amarhil, yaptığı açıklamada, militanların, Batikot'un Farm Do bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 6'sının da yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü - Son Dakika


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