Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 korucu hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadah, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Karabağ'ın Saykuru bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 9 korucunun yaralandığını ifade eden Cumazadah, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarının da kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.