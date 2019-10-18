Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi

Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi

38 dakika önce

Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi, System.String[]

Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan'ın Nangarhar kentinin güneyinde bulunan Haska Mina ilçesindeki bir camide bomba patladı. Camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Nangarhar valisi Attaullah Khogyani, caminin içerisine yerleştirilmiş çok sayıda patlayıcının olduğunu belirtti. Patlamanın etkisiyle caminin tavanının çöktüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı caminin tamamen yıkıldığını, cesetlerin enkazın altından çıkarılmaya çalışıldığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(İHA)

Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da cuma namazı sırasında 2 patlama: 18 ölü, 50 yaralı
Müge Anlı'nın canlı yayında kadına "Sevgilim" demesi Twitter'da trend oldu Tel Abyad'da 4 yıl sonra coşkuyla kılınan ilk cuma namazı! YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:08:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]