Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar - Son Dakika
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Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

30.05.2022 19:21
Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

KANDAHAR, 30 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan pamuk işleme tesisleri, uzun yıllar süren savaşların ardından yorgun ve yoksul düşen Afganlara iş olanağı sunuyor.

KANDAHAR, 30 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan pamuk işleme tesisleri, uzun yıllar süren savaşların ardından yorgun ve yoksul düşen Afganlara iş olanağı sunuyor.

Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan insanlar görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan bir adam görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan insanlar görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan bir adam görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Kandahar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar - Son Dakika


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