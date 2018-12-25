Son Dakika Haberleri: Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

1 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:59 

Afganistan, Ekonomi
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