"Afif Paşa Mehtabiye Köşkü" dosyası İBB'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Afif Paşa Mehtabiye Köşkü' dosyası İBB'de - Son Dakika

"Afif Paşa Mehtabiye Köşkü" dosyası İBB'de

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, İstinye'de bulunan ve kaderine terk edilmiş olan, "Afif Paşa Mehtabiye Köşkü" ile ilgili imar planı değişiklik başvurusunu görüştü.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, İstinye'de bulunan ve kaderine terk edilmiş olan, "Afif Paşa Mehtabiye Köşkü" ile ilgili imar planı değişiklik başvurusunu görüştü. Meclis, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan görüş alındıktan sonra başvuruyu değerlendirecek.

İstanbul Boğazı'nın en görkemli yalılarından biri olan ve Afif Paşa Yalısı'nın bir parçası olan ancak, sahil yolunun açılmasıyla yalıdan ayrı düşen Afif Paşa Köşkü'nün imar konusu 43 yıldır çözüme kavuşturulamadı. 1977 yılında tescillediği, Mehtabiye Köşkünün terasları, havuzu, anıt niteliğindeki ağaçları ile birlikte aynen korunmasına karar vermişti.

Afif Paşa Mehtabiye Köşkü'nün, restorasyonu ve imar planları için İBB'ye ve Koruma Kurullarına birçok kez başvuru yapıldı. Son başvuru ise Köşkün yeni sahibi Fiba Holding tarafından yapıldı. Köşkün yeni malikleri tarafından 2019'un 6. ve 7. aylarında verilen dilekçeler ile istenen imar planı değişiklikleri, İBB Meclisi'nin mart ayı toplantı gündemine alındı. Teklifi inceleyen İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunu Meclis'e sundu.

İBB MECLİSİ DOSYAYI KURUL'A GÖNDERDİ

İmar Komisyonu'nun, Sarıyer İstinye Mahallesi 503 ada 113 nolu parselle ilgili olarak hazırladığı raporu değerlendiren İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararında şöyle denildi:

"Uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, söz konusu parselde Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek 15.10.1977 gün ve 10063 sayılı kararında ifade edilen Afif Paşa Mahtabiye Köşkü'nün terasları, havuzu, anıt niteliğindeki ağaçları, taş duvar ve merdivenlerinin tescilli yapı olarak imar planlarına işlenmesine yönelik kurul görüşünün alındıktan sonra değerlendirilmek üzere, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iadesi uygun görülmüştür."

AFİF PAŞA MEHTABİYE KÖŞKÜ

Sarıyer İstinye Mahallesi 503 ada, 113 parsel 6 bin 380 metrekare büyüklüğünde ve üzerinde, 1977 yılında eski eser olarak tescillenen Afif Paşa Mehtabiye Köşkü bulunuyor. Afif Paşa Mehtabiye Köşkü, sahildeki Afif Paşa Yalısı'na ait arka taraftaki korunun içinde yapılmış ve yalının bir parçası olarak inşa edilmişti. Ancak sahil yolu açıldığında yalı ile köşk ayrı düştü. Mülkiyetleri de ayrı ayrı el değiştirdi. Uzan ailesinden TMSF'ye devredilen Ahmet Afif Paşa Yalısı'nı 2009 yılında ihale ile, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer 58 milyon liraya almıştı. Köşkün içinde yer aldığı ve korunun bir bölümünü oluşturan parselin son sahibi ise Fiba Holding olmuştu.

MEHTABİYE VE GURUP KÖŞKLERİ

İstanbul Boğazı'nda, bir zamanların ihtişamlı yaşantısının örnekleri olarak yer alan yalıların, günümüzde pek bilinmeyen mehtabiye ve gurup köşkleri bulunurdu. Rumeli yakasındaki yalı köşklerine "Mehtabiye", Anadolu yakasındaki yalıların köşklerine ise "gurup köşkü" denirdi. Rumeli yakasındaki köşklerde mehtap seyredilirken, gurup köşklerinde ise güneşin batışı izlenirdi.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İstinye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:29 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 20:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Afif Paşa Mehtabiye Köşkü" dosyası İBB'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]