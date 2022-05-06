AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ

06.05.2022 10:07

AFRİKA'da kışı geçiren pelikanlar, göç yolunda Erzincan'ın yeşil ovası ile Karasu Nehri'nde mola verdi.

AFRİKA'da kışı geçiren pelikanlar, göç yolunda Erzincan'ın yeşil ovası ile Karasu Nehri'nde mola verdi. Pelikanlar bir çoban tarafından dron ile görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşların göç yolculuğu başladı. Sonbahar aylarıyla birlikte Afrika başta olmak üzere sıcak bölgelere göç ederek kışı geçiren pelikanlar, havaların ısınmasıyla geri döndü. Afrika'dan gelen pelikanlar Erzincan'daki Karasu Nehri ve yeşile bürünen ovada mola verdi. 10 civarında pelikan, çobanlık yapan Mert Yılmaz tarafından dron ile havadan görüntülendi.

AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ
AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ
AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ
AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ

YORUMLAR
500
Aksaraylı Köylüler: 'Eskil'de Meraya Osb İstemiyoruz' Aksaraylı Köylüler: 'Eskil'de Meraya Osb İstemiyoruz' Antalya'da Yörük Türkmen Festivali, Yörük Göçü ile Başladı Antalya'da Yörük Türkmen Festivali, Yörük Göçü ile Başladı Afrika'nın 'tahıl ambarında' üretim yüzde 40'tan fazla düştü Afrika'nın 'tahıl ambarında' üretim yüzde 40'tan fazla düştü

Karasu Nehri, Erzincan, Afrika, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:44:37. #1.11#
SON DAKİKA: AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement