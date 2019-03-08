Son Dakika Haberleri: Afrika mutfağına Fildişi'nden girecek

Afrika mutfağına Fildişi'nden girecek

1 saat önce

EVSİD, 12,5 milyon nüfusuyla Afrika kıtasının refah düzeyi en üst seviyedeki ülkelerinden olan Fildişi Sahili'ni yeni hedef ülkeler arasına aldı.

Afrika mutfağına Fildişi'nden girecek, System.String[]
EVSİD, 12,5 milyon nüfusuyla Afrika kıtasının refah düzeyi en üst seviyedeki ülkelerinden olan Fildişi Sahili'ni yeni hedef ülkeler arasına aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:40 

Afrika, Fildişi Sahili, Ekonomi
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