Afrika mutfağına Fildişi'nden girecek
1 saat önce
EVSİD, 12,5 milyon nüfusuyla Afrika kıtasının refah düzeyi en üst seviyedeki ülkelerinden olan Fildişi Sahili'ni yeni hedef ülkeler arasına aldı.
EVSİD, 12,5 milyon nüfusuyla Afrika
kıtasının refah düzeyi en üst seviyedeki ülkelerinden olan Fildişi Sahili
'ni yeni hedef ülkeler arasına aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:40
Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü
Duyanlar Şaşıp Kalıyor! Bafra Irkı Koyun, 6 Kuzu Birden Doğurdu
Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı