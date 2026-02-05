Afrika'nın Hidrokarbon İthalatı 120 Milyar Dolar

Afrika ülkelerinin her yıl hidrokarbon ithalatına 120 milyar dolardan fazla harcama yaptığı bildirildi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, başkent Abuja'da düzenlenen 2026 Nijerya Uluslararası Enerji Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Lokpobiri, Afrika ülkelerinin her yıl hidrokarbon ithalatı için 120 milyar dolardan fazla para harcadığını kaydederek, söz konusu durumun kıta ekonomisi için ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti.

Afrika'nın yüksek ithalat faturasının yetersiz arıtım kapasitesinden kaynaklandığını ifade eden Lokpobiri, kıta genelindeki enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Nijerya merkezli Afrika Enerji Bankasına daha güçlü destek verilmesi çağrısında bulundu.

Afrika'nın enerji stratejisinin erişilebilirlik, bulunabilirlik ve karşılanabilirlik ilkeleri üzerine kurulması gerektiğini vurgulayan Lokpobiri, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) projeksiyonlarının, fosil yakıtların öngörülebilir gelecekte küresel enerji karmasında ağırlığını koruyacağını gösterdiğini söyledi.

Bakan Lokpobiri, Nijerya'nın yürüttüğü politika reformları, altyapı yatırımları ve yeni projelerle Gine Körfezi ve Afrika geneli için bir arıtım ve enerji merkezi olmayı hedeflediğini belirtti.

Bu kapsamda, 2025 yılında toplam değeri 18,2 milyar dolar olan 28 yeni Saha Geliştirme Planı'nın (FDP) onaylandığını kaydeden Lokpobiri, bu adımla yaklaşık 1,4 milyar varillik ham petrol rezervinin ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.