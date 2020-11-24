Afrin'de bombalı araç patlatıldı: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Afrin'de bombalı araç patlatıldı: 2 ölü, 17 yaralı
24.11.2020 18:00
HATAY Valiliği, Suriye'de Afrin merkezdeki Azez yolunda bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.
HATAY Valiliği, Suriye'de Afrin merkezdeki Azez yolunda bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "24.11.2020 günü saat 16.35 sıralarında Afrin Merkez Azez yolu üzerinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 2 şahsın hayatını kaybettiği, 17 şahsın çeşitli yerlerinde yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.
Son Dakika Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz