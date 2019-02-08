Afrin Şehidi İçin Mevlit

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye
'nin Afrin
bölgesinde yürüttüğü Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
için Kilis
'te mevlit okutuldu.
Şehidin Polateli
ilçesi Yılanca köyündeki baba evinde gerçekleştirilen mevlit programına, şehidin yakınlarıyla Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi
, Musabeyli
Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma
Komutanı Hakan Başaklıgil, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Gazali Peltek, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilavati sunulması, mevlit okunmasının ardından İl Müftüsü Abdurrahman Şahin
tarafından edilen duayla sona erdi.
Programın ardından Vali Soytürk, şehit Doğan'ın anne babasıyla bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi.