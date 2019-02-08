Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi İçin Mevlit

Afrin Şehidi İçin Mevlit

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için Kilis'te mevlit okutuldu.

Afrin Şehidi İçin Mevlit, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için Kilis'te mevlit okutuldu.

Şehidin Polateli ilçesi Yılanca köyündeki baba evinde gerçekleştirilen mevlit programına, şehidin yakınlarıyla Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Gazali Peltek, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavati sunulması, mevlit okunmasının ardından İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından edilen duayla sona erdi.

Programın ardından Vali Soytürk, şehit Doğan'ın anne babasıyla bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:36 Kaynak: AA

Piyade, Kilis, Afrin, Güncel
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