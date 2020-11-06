Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre yatırımlarının büyük kısmı tamamlandı - Son Dakika

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre yatırımlarının büyük kısmı tamamlandı

06.11.2020 11:15
Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre yatırımlarının büyük kısmı tamamlandı, System.String[]

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre mevzuatına göre yapılması gereken kuru baca gazı arıtma sistemleri (Dry FGD) yatırımı tamamlanırken, ıslak baca gazı arıtma sistemleri yatırımının tamamlanma oranının yüzde 65 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre mevzuatına göre yapılması gereken kuru baca gazı arıtma sistemleri (Dry FGD) yatırımı tamamlanırken, ıslak baca gazı arıtma sistemleri yatırımının tamamlanma oranının yüzde 65 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Çelikler Holding'ten yapılan açıklamada, santralin 1 Aralık 2018'de holdinge devredilmesiyle rehabilitasyon ve çevre mevzuatı yatırımlarına başlandığı anımsatıldı.

Santralde atık gazı bacaya ulaşmadan önce filtreleyen ve arıtan sistemlerin kurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Santralin Çelikler Holding'e devriyle birlikte başlatılan filtreleme ve baca gazı arıtma projesinde, dünyada uygulanan en iyi çevre sistemlerinin hayata geçirilmesi hedeflendi. Projenin mühendislik çalışmaları uluslararası standartlara ve son teknolojiye sahip olması amacıyla, dünyaca tanınan uzman şirketlere verildi. Proje tasarımının tamamlanmasıyla birlikte vakit kaybetmeden yapımına başlandı. Proje kapsamında, toz tutucu filtreler yüzde 80 yenilendi ve ilk etapta ıslak baca gazı arıtma sistemi yüzde 100 tamamlanarak hayata geçirildi. Bu çerçevede, Avrupa'daki uygulama örneklerine uygun olarak hareket edildi. Böylece, pandemi koşullarında devam eden revizyon ve filtreleme çalışmalarında birinci faz tamamlandı ve haziranda üç ünitede çevre mevzuatının gerektirdiği şartların yerine getirilmiş olmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen geçici faaliyet belgesiyle üretime geçildi. İkinci aşamada, daha büyük tesislerden oluşan ıslak baca gazı arıtma (Wet FGD) sistemi inşasına başlandı. Sistemin mühendislik çalışmaları Avrupa'da hazırlandıktan sonra, martta temeli atıldı. Pandemi koşullarına rağmen ara verilmeden ilerlenerek sistemlerin yüzde 65'i tamamlandı. Sistemlerin, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 100 tamamlanması planlanıyor."

Açıklamada, santralin ünitelerindeki yakıcıları doğal gazla çalıştıracak ve fuel oil yakıt kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracak bir çevre duyarlılık projesine daha başlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda kurulan doğal gaz istasyonlarının bu yıl kullanılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, "Böylece, santralin ateşlenmesinde ortaya çıkan ve kara duman olarak bilinen görüntüler tarihe karıştı. Afşin Elbistan A Santrali, revizyon yatırımları sayesinde filtreleme ve baca gazı arıtma sistemleri konusunda dünya standartlarına sahip olacak ve elektrik üretim kapasitesini artıracak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, santral ve linyit işletmelerinde 4 bine yakın istihdam sağlandığı ve işçilerin mağduriyet yaşamadığı kaydedildi.

Kurulu gücü 1355 megavat olan Afşin Elbistan A Termik Santrali, dört üniteden oluşuyor ve yılda 8,1 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.

Çelikler Holding, Elbistan, Aralık, Afşin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre yatırımlarının büyük kısmı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Galatasaray, bonservisi elindeki Ahmed Musa ile ilgileniyor Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir İzmir'i yıkan depremde acı gerçek ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor         
11:04
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada         
10:01
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 11:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre yatırımlarının büyük kısmı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei