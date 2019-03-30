Son Dakika Haberleri: Afyon Belediyespor - Banvit: 90-96

Afyon Belediyespor - Banvit: 90-96

41 dakika önce

SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali KöseoğluAFYON BELEDİYEPOR: Altan Erol (13), Early Calloway (21), Robert Carter (6), Randy Culpepper (15), Cevher Özer (10), Edgaras Zelionis (5), Oğul Can Baykan (2), Hangins (16), Serkan Menteşe, İsmail Kerem Gülmez...

Afyon Belediyespor - Banvit: 90-96, System.String[]


SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

AFYON BELEDİYEPOR: Altan Erol (13), Early Calloway (21), Robert Carter (6), Randy Culpepper (15), Cevher Özer (10), Edgaras Zelionis (5), Oğul Can Baykan (2), Hangins (16), Serkan Menteşe, İsmail Kerem Gülmez (2), Talat Altunbey, Dorukhan Engindeniz,

BANVİT: Daniel Perez (36), Tolga Geçim (5), Dainal Morgan (18), Rıdvan Öncel (5), Shelton JR (2), İsmail Cem Ulusoy (4), Ercan Osmani, Erkin Şenel, Metehan Akyel (12), Şehmuz Hazer (10), Berke Atar (4),

1. Periyot: 20-23

Devre: 43-49

3. Periyot: 63-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında Afyon Belediyespor sahasında Banvit'e 96-90 yenildi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Culpepper ve Cevher Özer ile etkili olan Afyon Belediyespor 4. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda Morgan ile Perez ikilisinin bulduğu sayılarla oyunda etkili olan Banvit, farkı kapatarak ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Şehmus Hazer ve Metehan Akyel'in sayılarıyla 14. dakikayı Afyon Belediyespor karşısında 32-26 üstün geçti. Ev sahibi ekip Hagins, Collowey ve Culpepper ile farkı kapatmaya çalışsa da Banvit soyunma odasına 6 sayılık farkla gitti: 49-43.

Çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda Banvit, Tolga Geçim ve Perez ile bulduğu üç sayılık atışlarla 23. dakikayı ev sahibi takım karşısında 60-48 üstün geçti. Afyon Belediyespor Cevher Özer, Carter ve Altan Erol ile sayı üretse de konuk ekip 3. periyodu 72-63 önde tamamladı.

Son çeyrekte Banvit, Şehmus Hazer ve Morgan'ın etkili oyunuyla 34. dakikayı Afyon Belediyespor karşısında 80- 73 önde geçti. Collaway, Hagins ve Culpeper'la pota altında bulduğu sayılarla mor beyazlı ekip, farkı azaltmaya çalışsa da Banvit, sahadan 96-90 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncu 36 sayı ile Banvit'de Dainel Perez oldu. Afyon Belediyespor'un en fazla sayısı ise 21 ile Early Calloway'den geldi.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Spor
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