Afyon\'da Besicilik Kapasite Ölçümleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından besicilik işletmelerine yönelik başlatılan 'kapasite ölçümleri' devam ediyor.

Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda ilimizdeki hayvancılık işletmelerinin 'İşletme Kapasite Raporlarını' düzenlemek için sahadayız. Bu çerçevede işletmelerimizin modernizasyonunu sağlamak, hayvan refahını ve verimliliği artırmak ve desteklemelerden daha sağlıklı yararlanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz, ilimiz genelindeki tüm işletmelerde teknik ölçümlerini titizlikle sürdürüyor. Üreticimize ve emeğe değer katmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR