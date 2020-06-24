Afyon Eğitim Vakfı'nın makale yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Afyon Eğitim Vakfı'nın makale yarışması sonuçlandı

Katılımcılar Hüsnü Serteser'in konuşması Ödül Töreni Fotoğraf çekimi Afyon Eğitim Vakfı'nın makale yarışması sonuçlandıAFYONKARAHİSAR (AA9) - Afyon Eğitim Vakfı (AEV), Afyonkarahisar Valiliği tarafından sürdürülen "2020 yılı Afyonkarahisar Sevgi Yılı" çalışmaları kapsamında...

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Hüsnü Serteser'in konuşması

Ödül Töreni

Fotoğraf çekimi Afyon Eğitim Vakfı'nın makale yarışması sonuçlandı

AFYONKARAHİSAR (AA9) - Afyon Eğitim Vakfı (AEV), Afyonkarahisar Valiliği tarafından sürdürülen "2020 yılı Afyonkarahisar Sevgi Yılı" çalışmaları kapsamında düzenlediği "Koronavirüsle Mücadelede Yardımlaşma ve Dayanışma" konulu makale yarışması sonuçlandı.

AEV'in burs verdiği öğrencilerin katıldığı makale yarışmasında Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Karaman ve Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, jüri üyesi olarak görev yaptı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Coşkun Mermer, "Covid-19 ile Mücadelede Yardımlaşma ve Dayanışma" başlıklı makalesi ile birinci, Semih Karadana "Tüm Dünya Tek Ders: Covıd-19" makalesi ile ikinci, Osman Alkın da "Korona Ona Buna Değil Bana" makalesi ile üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri AEV binasında sosyal mesafe gözetilerek koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen tören ile verildi.

Törende konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Sevgi yılı etkinlikleri kapsamında toplum içerisindeki kaybolmaya yüz tutmuş evrensel değerlerimizin, başta sevgi, saygı, hoşgörü olmak üzere yeniden hatırlatılması ve kazandırılmasına yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri AEV Başkanı Serteser, Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Meclis Üyesi Adnan Demirel, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker verdi.

Törende, başarılı olan katılımcılara Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gönderilen kitaplar takdim edildi.

Tören AEV'e destek veren ATSO personeline plaket verilmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Uşak Üniversitesi, Rektör, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:10 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afyon Eğitim Vakfı'nın makale yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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