Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz - Son Dakika

Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz

8 dakika önce

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz (2)ÇOCUKLAR OKULA GELMEDİAfyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 9 öğrencinin bahçede kar topu oynarken vücutlarında yara oluşmasıyla gündeme gelen Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile...

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz (2)

ÇOCUKLAR OKULA GELMEDİ

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 9 öğrencinin bahçede kar topu oynarken vücutlarında yara oluşmasıyla gündeme gelen Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'na geldi. Burada okul bahçesinde bazı velilerle görüşen Metin Yalçın, daha sonra okul binasına girdi. Okulda öğlenci olarak eğitim gören ve bu olay nedeniyle vücutlarında yaralar oluşan çocukların ise bugün okula gelmediği belirtildi.

Öte yandan, hastanede 2 öğrencinin halen tedavisinin devam ettiği, kendilerini takip eden doktor tarafından hazırlanacak raporun ise henüz tamamlandığı kaydedildi.

Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz

Şemsi Tebrizi, Metin Yalçın, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
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