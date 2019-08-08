Afyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradı
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Afyonkarahisar UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Denizli'de meydana gelen deprem sonrası tedbir amaçlı ilçe, belde ve köylerde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Denizli
'de meydana gelen deprem sonrası tedbir amaçlı ilçe, belde ve köylerde incelemelerde bulundu.
Denizli'de 14.19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli Bozkurt
olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası acil koduyla hazırlıklarını yapan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Afyonkarahisar merkez olmak üzere, ilçe, belde ve köylerde tedbir amaçlı devriye attı.
Depremin daha şiddetli hissedildiği Dazkırı
ve Başmakçı
ilçelerine giden ekipler bölgede inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR
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