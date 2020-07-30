Afyonkarahisar-Antalya yolunda bayram yoğunluğu - Son Dakika

Afyonkarahisar- Antalya yolunda bayram yoğunluğu

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde, 4 günlük bayram tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, Kaymakam Eflatun Can Tortop ve beraberindeki ilçe protokolü yol denetimlerinin yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşların bayramlarını kutladı. 4 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar-Antalya karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de aralıksız denetim yapıyor. Yol üzeriyle kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Öte yandan Kaymakam Eflatun Can Tortop ve beraberindeki Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile ilçe protokolü denetim yapılan kavşaklarda polislerin çalışmalarını inceleyerek yolculuk yapan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı.