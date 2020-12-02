Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Toplantıda, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait Gazlıgöl Termal Tesisleri'nde 2021 yılında uygulanacak fiyat tarifesi de belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

"Alınan tedbirlerle tam anlamıyla uyarsak bunun üstesinden gelebiliriz. Maskesini çenesinin altına, hatta koluna takıp gezen insanlar var. Onlara söylemek istediğim, kendinizi düşünmüyorsanız, sokaktaki günahsızları düşünün. Cenabı Allah bu illetten en kısa zamanda insanlığı kurtarsın."

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil