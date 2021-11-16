Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, T.K, S.Y. ile M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1106 litre sahte şarap, 114 litre sahte rakı, 64 litre viski, 30 litre etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 37 bronz sikke, 4 bronz yüzük, bronz ok ucu, bronz obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, dedektör başlığı ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dereçine beldesinde sahte içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı

Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı

Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı