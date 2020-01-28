Afyonkarahisar'da 2020 yılı

Afyonkarahisar Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 2020 yılı "Şehitler Takvimi"nin tanıtımı yapıldı.

Belediye binasındaki programda konuşan Başkan Mehmet Zeybek, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hazırlanan takvimde Afyonkarahisarlı bütün şehitlerin yer aldığını dile getiren Zeybek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin yanındayız ve emrindeyiz. Belediye olarak elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin de Afyonkarahisar Belediyesi ile böylesi anlamlı bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Tanıtım toplantısına Başkan Zeybek ile İl Müdürü Evcin'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner ve şehit aileleri katıldı.