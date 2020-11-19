Afyonkarahisar'da 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan tırda 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, iki kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ekipler, tırdaki S.A. ile M.İ'yi gözaltına aldı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
- Kaynak: AA
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