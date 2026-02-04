Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda 7 milyon 200 bin adet kaçak boş makaron ele geçildi.
Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Aramada koliler içerisinde 7 milyon 200 bin adet boş makaron ele geçildi. Olayın ardından araçta bulunan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da 7.2 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?