Afyonkarahisar'da çevreci öğrenciler, Kovid-19'a rağmen atık pil topluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Kadınana İmam Hatip Ortaokulu'nun çevreci öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaklaşık 8 ayda 550 kilogram atık pil topladı.

Öğrenciler, sosyal sorumluk projesi kapsamında 4 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenleri Murat Aslan öncülüğünde topladıkları atık pilleri okullarında biriktiriyor.

Kovid-19 salgını sürecinde de öğrenciler, yaklaşık 550 kilogram civarında atık pil topladı.

Aslan, AA muhabirine, çevre bilinci kapsamında başlattıkları atık pil toplama projesine okul öğrencilerinin büyük özveriyle sahiplendiğini söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Hizmetleri Müdürlüğü de her yıl atık pil toplama yarışması düzenlediğini de dile getiren Aslan, "Topladığımız bu atık pillerle de 4 yıldır okul olarak ödül alıyoruz. Her yıl Eylül - Mayıs aylarında projemizi sürdürüyoruz. İnşallah, bu yıl da yine ödül alacağız."dedi.

Okul Müdürü Alaattin Yılmaz da çevre bilincine önem veren öğrencileri ile velilerin atık pil toplama kampanyasına destek verdikleri için teşekkür etti.