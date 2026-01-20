Afyonkarahisar'da Denetimler Sırasında 22 Kişiye Ceza - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Denetimler Sırasında 22 Kişiye Ceza

20.01.2026 14:08
Polis denetimlerinde bıçak taşıyan 22 kişiye 81 bin TL ceza kesildi, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde bıçak ile kesici ve delici alet taşıyan 22 şahsa 81 bin 510 TL para cezası kesilirken, denetimlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, denetimler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin muhtelif noktalarında gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 bin 326 şahsın kimlik sorgulaması ile 2 bin 177 aracın sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız 5 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 500 mermi, 15 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1.3 gr uyuşturucu madde ve 54 adet tarihi eser ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca bıçak ve kesici, delici alet taşıyan 22 kişiye toplamda 81 bin 510 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
