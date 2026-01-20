Afyonkarahisar\'da Denetimler Sırasında 22 Kişiye Ceza

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde bıçak ile kesici ve delici alet taşıyan 22 şahsa 81 bin 510 TL para cezası kesilirken, denetimlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, denetimler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin muhtelif noktalarında gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 bin 326 şahsın kimlik sorgulaması ile 2 bin 177 aracın sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız 5 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 500 mermi, 15 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1.3 gr uyuşturucu madde ve 54 adet tarihi eser ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca bıçak ve kesici, delici alet taşıyan 22 kişiye toplamda 81 bin 510 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR