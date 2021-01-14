Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 16 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 16 kişiye ceza uygulandı

14.01.2021 12:21
Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 16 kişiye ceza uygulandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kumar oynatılan eve savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, 16 kişi hakkında, kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yaparak, toplam 75 bin 544 lira ceza uyguladı.

Kumar oynanmasına yer temini suçundan ev sahibi D.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, ekipler kumar oynayanlardan E.K. ile S.S'yi de güvenlik bilgi sisteminde (GBT) arama kaydı olması dolayısıyla gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 16 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika


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