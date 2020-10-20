Hattat Ahmet Şemseddin Karahisar-i Türk İslam Sanatları Galerisi açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği ve belediye iş birliğiyle yapılan Hattat Ahmet Şemseddin Karahisar-i Türk İslam Sanatları Galerisi açıldı.

Demirciler Çarşısı içerisindeki galerinin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından yapıldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Türk-İslam eserlerinin yer aldığı bu binayı Afyonkarahisar Belediyesi ile birlikte açmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Milletlerin kendi tarihi, kültürü ve sanatıyla yaşadığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Biz son yıllarda özellikle Türk-İslam eserlerini ve kendi tarihimiz ile sanatımızı tekrardan tanıma ve canlandırma eğilimine girdik. Bizi biz yapan ve diğer milletlerden ayıran değerler var. Bu sadece yaşam şekli olarak değil, uzun yılların getirdiği kültürümüz ve medeniyetimiz her şeyimiz bunun içerisindedir. Türk milletinin apayrı hikayesi ve serüveni var. Orta Asya'dan gelerek daha sonra İslam'la müşerref olmuş milletin kendine ait bambaşka bir sanatı ve değerleri var."

Türk milletinin sevgi dolu ve hoşgörülü olmasının sanatına yansıdığını aktaran Çiçek," Diğer milletlerde ebru ve hat gibi bu kadar estetik sanatlar bulmak kolay değil. Bizim bu sanatlarımızı gençlerimize aktarmamız lazım. Onları bu gibi güzel mekanlara çekmemiz gerekiyor. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e bu tür çalışmalara destek verdiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Gençlerimizi buraya davet ediyoruz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de açılışını yaptıkları galeride Hattat Ahmet Şemsettin Karahisar-i ile günümüz hattatlarının eserlerinin bulunduğunu vurguladı.

Galerinin küratörlüğünü yapan Afyonkarahisarlı hattat Hasan Hüseyin Ertunç'un çok büyük emeğinin olduğunu aktaran Zeybek, şöyle devam etti:

"Ebru, tezhip sanatçılarımız ve hattatlarımızın eserleriyle burada Afyonkarahisarlı gençlerimizi tanıştırmak istedik. Buraya girişler ücretsiz ve herkesi buradaki eserleri görmeye davet ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tekrar, bu güzel mekanın Afyonkarahisar'ımıza hayır uğurlu olmasını temenni ediyoruz."