Afyonkarahisar'da Judo Gençler Türkiye 1.'liği final müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Judo Gençler Türkiye 1.'liği final müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

Afyonkarahisar'da Judo Gençler Türkiye 1.'liği final müsabakaları başladı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ve Judo Federasyonunca düzenlenen 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Judo Gençler Türkiye 1.'liği final müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı.

Afyonkarahisar'da Judo Gençler Türkiye 1.'liği final müsabakaları başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı ve Judo Federasyonunca düzenlenen 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Judo Gençler Türkiye 1.'liği final müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı.


Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 50 ilden 230 sporcunun katıldı. 2 gün devam edecek müsabakalar ödül töreniyle sona erecek. Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Bilici yaptığı açıklamada, müsabakalara 50 ilden 230 sporcunun katıldığını söyledi. Bilici, açıklamasının devamında şunları söyledi:


"Bugün ve yarın olmak üzere 50 ilden 230 sporcu katılımıyla gerçekleştiriliyor müsabakamız. Bugün 8 siklette yarışmalar devam ediyor. Yarın da 8 siklette yarışmalar devam edecek. Bugün altın madalya alan her siklette sporcular belirlenecek ve kürsüde yerlerini alacaklar. İnşallah buradan çıkan çocuklarımızı milli takımlar düzeyinde ileriye dönük hazırlayıp milli takımların ümit takımlarında, genç takımlarında görmek istiyoruz. Afyonkarahisar'da olmaktan son derece mutluyuz. Afyonkarahisar'a misafirperverliğinden dolayı özellikle gençlik spor il müdürümüze ve burada görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekküre diyorum." - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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