Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak parfüm, jeneratör ve elektronik malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent girişinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 5 adet parfüm, 3 adet akıllı saat, kulaklık, powerbank, jeneratör ve şarjlı matkap seti ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?