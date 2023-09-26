KPSS\'den düşük puan aldığı için annesiyle tartışan psikolog intihar etti

Afyonkarahisar'da KPSS'den düşük puan aldığı için annesi ile tartışan 27 yaşındaki psikolog iple tavana kendisini asarak hayatına son verdi.

ODASINA GİRDİĞİNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, Çay ilçesi Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki K.A. isimli psikolog annesiyle akşam yemeğinde KPSS'de düşük puan aldığı için tartıştı. Oğlu ile konuşmak için odasına giren annenin, K.A.'yı intihar etmiş olarak bulduğu öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Gencin tavana astığı ipi boynuna geçirerek hayatına son verdiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.A.'nın cansız bedenini morga kaldırdı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.